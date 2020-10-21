سولشاير: لاعبو يونايتد يستحقون كل الإشادة

يعتقد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه يستحق كل الإشادة بعد الفوز على مضيفه باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ونجح يونايتد في إسقاط سان جيرمان بملعب حديقة الأمراء بنتيجة 2-1، وذلك بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد 4-1 بملعب سان جيمس بارك في الدوري الإنجليزي بداية الأسبوع.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لدينا مجموعة من اللاعبين المميزين، ولقد استمتعوا باللعب وأظهروا عزيمة وروح عالية منذ العودة من التوقف الدولي. أنا سعيد للغاية من أجلهم وسعيد أيضًا بالأداء الذي قدموه".

وأضاف المدرب النرويجي "لاعبو يونايتد يستحقون كل الإشادة، أرى أننا قدمنا مباراة جيدة للغاية ضد سان جيرمان".

وأكمل "سكوت مكتومناي وفريد كانا رائعين في وسط الملعب، لا أستطيع أن أخص لاعب بعينه بالإشادة. الفضل في الفوز يعود إلى الفريق بأكمله، فكل لاعب قام بدوره على أكمل وجه".

وتابع "عندما تذهب لمواجهة باريس سان جيرمان خارج ملعبك، فأنت تعلم أنك سيتعين عليك تقديم أداء دفاعي قوي وستحتاج لتألق دافيد دي خيا لإيقاف نيمار وكيليان مبابي ومنعهما من التسجيل في مرماك".

وأتم "هذا الفوز سيعزز من ثقتنا بأنفسنا بكل تأكيد. قد تمتلك الموهبة والقوة البدنية والفنيات، ولكنك تحتاج للتركيز في المقام الأول لتقدم أداءً كالذي قدمناه أمام سان جيرمان".