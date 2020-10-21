كلوب: ندرك قوة أياكس لكن لا مجال للأعذار

يدرك يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قوة فريق أياكس، منافسه في مباراته الأولى بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكنه شدد على أنه فريقه لن يبحث عن الأعذار في ظل الغيابات المؤثرة.

ويحل ليفربول ضيفا على أياكس في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، منقوصا من فيرجيل فان دايك أحد أهم نجومه، بسبب الإصابة.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "سنحاول تقديم أفضل ما في وسعنا، كل ما أستطيع أن أعد به هو أننا لن ندخر جهدًا أمام أياكس".

وأضاف "ليس هناك مجال للأعذار، ندرك قوة أياكس ونكن لهم القدر الكافي من الاحترام، أياكس فريق رائع ولديه ملعب مميز".

وتابع "أياكس يمتلك مدربًا ممتازًا ويضم عددًا من اللاعبين أصحاب المواهب الفذة. وفي النسخة قبل الماضية وصلوا إلى نصف نهائي دوري الأبطال".

وأتم كلوب "نعم، لقد رحل عنهم بعض اللاعبين، ولكنهم لا يزالون يمتلكون فريقًا جيدًا ولا داعي للشعور بالأسف تجاههم".