فينالدوم: سنلعب بدون فان دايك؟ نجحنا في التعامل مع غياب صلاح من قبل

استشهد جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول بقدرة فريقه على اللعب بشكل جيد في غياب محمد صلاح، بإمكانية التعامل بنجاح مع غياب فيرجيل فان دايك.

فان دايك سيغيب عن صفوف ليفربول لعدة أشهر بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال فينالدوم في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "فيرجيل لاعب مهم للغاية في الفريق، ولقد أثبت ذلك منذ انضمامه للنادي. الجميع شاهد الأداء الرائع الذي قدمه في كل المباريات، وهو لاعب مهم داخل وخارج الملعب".

وأضاف "فان دايك يتمتع بشخصية قيادية، ولقد حققنا العديد من النتائج المميزة منذ قدومه للفريق، لذا من الطبيعي أن يتحدث البعض عن تأثرنا بغيابه. الأمر يعود لنا لإثبات أننا نستطيع تقديم أداء جيد في غياب فيرجيل".

وتابع "لقد تعاملنا بشكل جيد مع إصابة صلاح على سبيل المثال في النسخة قبل الماضية، عندما أصيب وغاب عن مباراة الإياب في نصف النهائي ضد برشلونة. غياب صلاح لم يدم أكثر من مباراة واحدة، أما فيرجيل فسيغيب لشهور".

أول مباراة سيغيب عنها قائد منتخب هولندا ستكون ضد أياكس في الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وأكمل "إذا تحدثنا عن مباراة أياكس فقط، فواقع الأمر يقول إن فيرجيل لن يلعب هذا اللقاء، لقد نجحنا في التعامل مع غياب صلاح من قبل، ونأمل أن ننجح في ذلك أمام أياكس أيضًا".

وأتم الدولي الهولندي "الوضع ليس مثاليًا بالطبع، ولكن، كما قلت، علينا أن نجد حلًا بديلًا للتعامل مع الأمر، وهذا ما سنفعله".