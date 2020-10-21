فينالدوم: سنلعب بدون فان دايك؟ نجحنا في التعامل مع غياب صلاح من قبل

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 14:12

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فان دايك - ليفربول - نورويتش سيتي

استشهد جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول بقدرة فريقه على اللعب بشكل جيد في غياب محمد صلاح، بإمكانية التعامل بنجاح مع غياب فيرجيل فان دايك.

فان دايك سيغيب عن صفوف ليفربول لعدة أشهر بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال فينالدوم في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "فيرجيل لاعب مهم للغاية في الفريق، ولقد أثبت ذلك منذ انضمامه للنادي. الجميع شاهد الأداء الرائع الذي قدمه في كل المباريات، وهو لاعب مهم داخل وخارج الملعب".

أخبار متعلقة
أوزيل يعلق على استبعاده من قائمة أرسنال للدوري الإنجليزي: الولاء أصبح عملة نادرة دوجلاس كوستا: رونالدو يتفوق على ليفاندوفسكي "الأفضل في أوروبا" بالأرقام جوارديولا يؤكد غياب 4 لاعبين عن لقاء بورتو كلوب يوضح سبب غياب ماتيب وتياجو عن لقاء أياكس

وأضاف "فان دايك يتمتع بشخصية قيادية، ولقد حققنا العديد من النتائج المميزة منذ قدومه للفريق، لذا من الطبيعي أن يتحدث البعض عن تأثرنا بغيابه. الأمر يعود لنا لإثبات أننا نستطيع تقديم أداء جيد في غياب فيرجيل".

وتابع "لقد تعاملنا بشكل جيد مع إصابة صلاح على سبيل المثال في النسخة قبل الماضية، عندما أصيب وغاب عن مباراة الإياب في نصف النهائي ضد برشلونة. غياب صلاح لم يدم أكثر من مباراة واحدة، أما فيرجيل فسيغيب لشهور".

أول مباراة سيغيب عنها قائد منتخب هولندا ستكون ضد أياكس في الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وأكمل "إذا تحدثنا عن مباراة أياكس فقط، فواقع الأمر يقول إن فيرجيل لن يلعب هذا اللقاء، لقد نجحنا في التعامل مع غياب صلاح من قبل، ونأمل أن ننجح في ذلك أمام أياكس أيضًا".

وأتم الدولي الهولندي "الوضع ليس مثاليًا بالطبع، ولكن، كما قلت، علينا أن نجد حلًا بديلًا للتعامل مع الأمر، وهذا ما سنفعله".

محمد صلاح فيرجيل فان دايك جيني فينالدوم ليفربول أياكس
نرشح لكم
أخر الأخبار
فينالدوم: سنلعب بدون فان دايك؟ نجحنا في التعامل مع غياب صلاح من قبل 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أوزيل يعلق على استبعاده من قائمة أرسنال للدوري الإنجليزي: الولاء أصبح عملة نادرة 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دوجلاس كوستا: رونالدو يتفوق على ليفاندوفسكي "الأفضل في أوروبا" بالأرقام 43 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير مغربي: كاف رفض طلب الرجاء بتأجيل لقاء الزمالك قبل قرار الصحة المغربية 57 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أسوان يوجه الشكر لـ كشري.. "على مدار تاريخنا كنا الاختيار الأول للكثير من المدربين" ساعة | الدوري المصري
جوارديولا يؤكد غياب 4 لاعبين عن لقاء بورتو ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: رونالدو يسابق الزمن للحاق بمباراة برشلونة ساعة | دوري أبطال أوروبا
الوداد يخضع لمسحة طبية قبل ملاقاة الأهلي 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق 2 رسميا – مصر تستضيف نهائي الأبطال إذا تأهل الأهلي أو الزمالك أو كلاهما 3 انتهت في إفريقيا - الوداد (0)-(2) الأهلي.. الأحمر ينتصر بثنائية 4 مرتضى منصور: أوافق على تأجيل لقاء الزمالك والرجاء دون العودة لقرار الاتحاد الإفريقي
قد ينال إعجابك