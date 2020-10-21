دوجلاس كوستا: رونالدو يتفوق على ليفاندوفسكي "الأفضل في أوروبا" بالأرقام

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 13:45

كتب : FilGoal

دوجلاس كوستا

قال دوجلاس كوستا جناح بايرن ميونيخ إن كريستيانو رونالدو زميله السابق في يوفنتوس يتفوق على روبرت ليفاندوفسكي زميله الحالي في العملاق البافاري من جهة الأرقام. وذلك في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وصرح كوستا قائلا: "أردت العودة إلى بايرن ميونيخ منذ وقت طويل، أشعر بسعادة كبيرة هنا".

وأضاف "كنت على تواصل دائم مع زملائي السابقين، مانويل نوير وجيروم بواتينج وتوماس مولر وجوشوا كيميتش، لم أفقد التواصل معهم أبدا".

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وواصل "كانت لدي عروض أخرى قبل انضمامي إلى يوفنتوس، إنه ناد كبير واحد من الأفض في أوروبا، أردت الفوز بدوري الأبطال هناك".

وأتم "كنت محظوظا باللعب بجانب أبطال كبار مثل نيمار في المنتخب ورونالدو في يوفنتوس، والآن مع روبرت ليفاندوفسكي الأفضل في أوروبا، لكن إن نظرت للأرقام رغم ذلك، رونالدو في مستوى أعلى".

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة أتليتكو مدريد يوم الأربعاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

دوجلاس صاحب الـ30 عاما انضم إلى بايرن ميونيخ قادما من يوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وشارك كوستا حتى الآن بقميص بايرن في مباراتين بكل المسابقات.

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