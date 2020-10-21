جوارديولا يؤكد غياب 4 لاعبين عن لقاء بورتو

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي غياب 4 لاعبين عن مواجهة بورتو، مساء الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

ويحل بورتو ضيفا على سيتي في الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نتوقع أن يعود كيفن دي بروين وإيمريك لابورت قريبا".

وتابع "أما جابريل جيسوس فربما يغيب لفترة أطول قليلا وبنجامين ميندي كذلك، نأمل أن يعود الجميع من أجل مواصلة التطور".

وأضاف "بالنسبة للعائدين من الإصابة، إلكاي جوندوجان وبرناردو سيلفا وكانسيلو في حالة جيدة الآن".

وشدد بيب على أهمية أن يبدأ الفريق دور المجموعات بشكل جيد لاسيما وأنه يلعب على أرضه.

وأوضح "بورتو أحد أكبر الفرق في البرتغال، لديهم عقلية الفوز في كل مباراة، لديهم لاعبون أقوياء جسديا ومهاجمون متميزون، يعتمدون على الكرات الطويلة والركض في الخلف".

وأتم المدرب الإسباني "ستكون مباراة صعبة ونحن نعلم ذلك".