تقرير: رونالدو يسابق الزمن للحاق بمباراة برشلونة

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 12:45

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

يواجه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس سباقا مع الزمن من أجل اللحاق بمباراة برشلونة المقبلة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية.

الصحيفة الإيطالية أوضحت أن النجم البرتغالي ينتظر نتيجة فحوصاته اليوم لمعرفة إذا ما كانت إصابته بفيروس كورونا تحولت من إيجابية إلى سلبية.

وينص بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الطبي على أن اللاعب المصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يجب أن تتحول نتيجته إلى سلبية قبل أسبوع على الأقل من مباراة فريقه التالية بدوري الأبطال.

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لكن في الدوري الإيطالي البروتوكول مختلف، ورونالدو إن ظهرت نتيجته سلبية فسيكون متاحا للعب ضد هيلاس فيرونا.

وكانت تقارير في وقت سابق قد شددت على أنه من غير المرجح إلى حد كبير، أن يظهر اختبار اللاعب سلبيا بعد يومين من تسجيله كحامل للفيروس من الدرجة التي رفضه بها فريق التقييم الخاص ببروتوكول العودة للعب من يويفا.

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في وقت سابق خلال شهر أكتوبر الجاري إصابة كريستيانو رونالدو قائد المنتخب بفيروس كورونا ليعود اللاعب إلى إيطاليا.

إبان عودة رونالدو إلى إيطاليا تسبب في حالة جدلية ودخل في صراع تصريحات حاد مع وزير الرياضة الإيطالي. (طالع التفاصيل)

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