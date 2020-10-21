في الجول يوضح - كيف يفكر اتحاد الكرة في نهاية الدوري حال تأجيل الزمالك والرجاء

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 11:39

كتب : أحمد الخولي

عمرو الجنايني

وضع القرار المنتظر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بتأجيل مواجهة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، اتحاد الكرة في ورطة، خاصة وأنه كان قد حدد أيام 29 و30 و31 أكتوبر في وقت سابق، للعب الجولة الأخيرة من الدوري المصري، مع بدء الموسم الجديد في الأسبوع الأخير من ديسمبر.

وعلم FilGoal.com من عدة مصادر داخل كاف، أن الاتجاه الأقرب داخل اللجنة هو تأجيل المباراة المزمع إقامتها يوم السبت المقبل إلى أحد أيام 30 أو 31 أكتوبر، أو الأول من نوفمبر. (طالع التفاصيل)

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كيف يفكر اتحاد الكرة في حل تلك الورطة؟

ينتظر اتحاد الكرة قرار كاف، ولكن مع ارتفاع أسهم تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء، يصبح اتحاد الكرة أمام أمر واقع وهو ترحيل نهاية الدوري.

ففي حال تأهل الزمالك للنهائي، علم FilGoal.com أن من الصعب جدا أن يقوم اتحاد الكرة بوضع مواجهة الزمالك والإسماعيلي في الجولة 34 من الدوري بين مواجهتي نصف النهائي والنهائي، وبالتالي قد يتم ترحيل نهاية الدوري إلى ما بعد معسكر منتخب مصر لمباراتي توجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا، أي يوم 21 نوفمبر.

وبالتالي، في حال حدوث ذلك السيناريو، ينطلق الموسم الجديد يوم 30 نوفمبر مع ترحيل مواجهة الزمالك في الجولة الأولى للموسم المقبل حتى اليوم الأخير من الجولة.

استمرار الدوري حتى يوم 21 نوفمبر حسب ذلك السيناريو، سيجعل مشاركة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع فرقهم الحالية، مثل أحمد فتحي في الأهلي وحازم إمام في الزمالك، قانونية في نهائي دوري أبطال إفريقيا حال وصول الفريقين بطبيعة الحال.

وصرح وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في وقت سابق بأن "هذه قوانين الاتحاد الدولي (فيفا)، ينتهي تعاقد اللاعب بنهاية الموسم. الموسم ينتهي بنهاية مسابقة الدوري".

الزمالك الرجاء في الدوري في إفريقيا
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