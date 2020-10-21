فاتي: منافسة مهاجمي برشلونة أمر صحي.. الآن سأستعد للكلاسيكو

قال أنسو فاتي مهاجم برشلونة إنه من الجيد لفريقه أن يكون مهاجميه في مستوى جيد لأن المنافسة أمر صحي، وأشار إلى أن هدفه الحالي هو التعافي استعدادا لخوض مواجهة الكلاسيكو.

وصرح فاتي قائلا: "زملائي سهلوا علي مهمة التسجيل، كانت تمريرة رائعة من دي يونج وأنا فقط أسكنتها الشباك".

وتابع "كان فوزا جيدا، من المهم أن تبدأ جيدا في البطولة وتتابع بهذا الزخم".

وأردف "من الجيد للفريق أن لدينا عددا من المهاجمين في مستوى جيد، المنافسة أمر صحي".

وأتم "هدفي الآن هو التعافي بشكل مناسب من أجل الكلاسيكو، والذي لطالما حلمت باللعب فيه".

وكان برشلونة قد فاز بنتيجة 5-1 على فرينكافروس في أولى جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

ويواجه برشلونة نظيره ريال مدريد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني يوم السبت.