كلوب يوضح سبب غياب ماتيب وتياجو عن لقاء أياكس

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 11:35

كتب : FilGoal

فان دايك - محمد صلاح - روبرتسون - ماتيب - ليفربول

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أسباب غياب جويل ماتيب وتياجو ألكانتارا ضد أياكس يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على أياكس في الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين هنا، ولكن ليس من بينهم جويل ماتيب".

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وأضاف "فضلنا أن يبقى في إنجلترا بعد مشاركته لمدة 90 دقيقة أمام إيفرتون وبالنظر إلى حالته مؤخرًا، ولكن هناك فرصة جيدة للحاقه بمباراة السبت".

ويلعب ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم السبت القادم.

وعن جاهزية بقية لاعبي الفريق، صرح "تياجو لم يسافر معنا بسبب إصابة بكدمة قوية، ولا نعلم كم سيحتاج من الوقت قبل أن يعود".

وأتم "لدينا بعض الغيابات لأسباب مختلفة، ولكني راضٍ عن الخيارات المتاحة لنا، وأعلم أنني قد أكون الوحيد الذي يقول ذلك!".

ليفربول أياكس جويل ماتيب تياجو ألكانتارا
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