لامبارد: إشبيلية يمكنه الفوز بدوري الأبطال.. وسعيد بالتعادل لهذا السبب

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 11:17

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد - تشيلسي

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إن إشبيلية واحد من الفرق التي يمكنها الفوز بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري، كما أبدى سعادته لعدم استقبال أهداف والتعادل السلبي ضد الفريق الإسباني.

وصرح المدرب الإنجليزي حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إشبيلية واحد من فرق عديدة يمكنهم الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف "التعادل هو نتيجة إيجابية، أعلم أننا بحاجة لتحقيق نتيجة إيجابية في أول مباراة بدور المجموعات".

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وواصل "إشبيلية فريق جيد جدا، وكانت مباراة مشوقة وأنا سعيد للغاية بالتعادل 0-0، لأنه كان من المهم لنا أن نحافظ على نظافة شباكنا".

وأكمل "تحدثت مع اللاعبين حول إدارة المباراة وردود الأفعال كانت إيجابية للغاية".

وأتم "إشبيلية فريق من المستوى الأول والتركيز الذي احتجنا إليه للحصول على نتيجة كان رائعا، اتخذنا عددا من القرارات الجيدة وهذا شيء يمكننا البناء عليه".

وكان تشيلسي قد تعادل سلبيا مع ضيفه إشبيلية ضمن أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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