فافر: أهدرنا خمس فرص تهديفية محققة.. ولاتسيو نافس يوفنتوس على اللقب في الموسم الماضي

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 11:01

كتب : FilGoal

لوسيان فافر - جيدون سانشو

قال لوسيين فافر مدرب بوروسيا دورتموند إن فريقه لم يلعب بشكل ملائم ضد لاتسيو كما أنه لم ينجح في تسجيل خمس فرص تهديفية محققة. وذلك عقب مواجهة الفريقين بدوري الأبطال.

وصرح فافر قائلا: "لم نلعب بشكل جيد خاصة في الشوط الأول، ولم نتحكم في الكرة بشكل ملائم، كنا دائما متأخرين في أي تحدي أيضا".

وأضاف "الهدف الأول جاء بغلطة منا، كنا شديدي الاهتياج ولم نكن صبورين في بناء اللعب، كرة القدم معركة، إن قاتلت بلاعب أو اثنين فقط يكون الأمر صعبا على البقية أن يكملوا الأمر".

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وواصل "كانت لدينا خمس فرص تهديفية محققة ولم نتمكن من تسجيلها، لم تكن هناك عزيمة كافية".

وأكمل "أرغب في توضيح أن لاتسيو فريق جيد جدا، ونافس يوفنتوس على قمة الدوري في الموسم الماضي، احتجنا إلى أداء استثنائيا ولم نفعل".

وأتم "لاتسيو تطور منذ أن واجهناه في الدوري الأوروبي بكل تأكيد، في الحقيقة وجودهم في دوري الأبطال يظهر ذلك بوضوح".

وكان لاتسيو قد فاز بنتيجة 3-1 في أولى جولات دور المجموعات على بوروسيا دورتموند، في حين أن كلوب بروج فاز بنتيجة 2-1 على زينيت سان بيترسبرج ليصبح دورتموند وزينيت في قاع جدول الترتيب مع انطلاق البطولة.

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