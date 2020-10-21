لامبارد: أريد أن يشارك تياجو سيلفا في كل المباريات الممكنة

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 00:56

كتب : FilGoal

تياجو سيلفا - تشيلسي

مدح فرانك لامبارد المدير الفني لـ تشيلسي الإنجليزي لاعبه تياجو سيلفا مدافع الفريق عقب التعادل السلبي مع إشبيلية في دوري أبطال أوروبا.

لامبارد قال في مؤتمر ما بعد المباراة: "اعتقد أنه كان جيدا جدا للغاية، تحدثت عن الجودة والخبرة قبل المباراة وهو جلب لنا كلاهما".

وأضاف "كما يعطينا سيلفا الشباك النظيفة، أريد التعامل معه بشكل أقرب حتى لو احتاج الأمر لوجود مترجم بيننا".

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وتابع "سأعمل بالقرب منه وأتذكر نفسي في موسمي الأخير بالدوري الإنجليزي، خاصة في التدريبات واختيار المباريات التي يبدأ بها، فنحن نريده أن يشارك في أكبر عدد ممكن من اللقاءات".

وعن التعادل واصل "اعتقد أنها نتيجة إيجابية، الموسم الماضي خسرنا أول مباراة ما وضع علينا الضغط في المجموعة، لذلك أتفهم أهمية المباراة أمام خصم بتلك الجودة".

وأردف "أعرف أن اللعب في المباريات ودون التدريب بشكل جيد، مباراة ساوثامبتون صدمتنا، واعتقد أننا كنا إيجابيين ضد إشبيلية كأحد أفضل الفرق الأوروبية، وليس لدي شك في ذلك".

تشيلسي يستعد لمواجهة مانشستر يونايتد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي ومن ثم سيواجه كراسنودار الروسي في الجولة الثانية من دوري الأبطال.

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