معجزة فاتي وفرق كومان وتفوق ميسي.. تعرف على أبرز أرقام مواجهة برشلونة وفيرينكافروس

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 00:48

كتب : محمد يسري

أنسو فاتي - برشلونة - دوري أبطال أوروبا

سجل أنسو فاتي هدفا في مرمى فيرنكافروس ليدخل به تاريخ دوري أبطال أوروبا في مباراة وضعت رونالد كومان بين صفوة المدربين في المسابقة الأوروبية.

برشلونة سحق فيرنكافروس بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى لمباريات المجموعة السابعة.

الأهداف كتبت أرقاما قياسية جديدة يستعرضها FilGoal.com.

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*أصبح أنسو فاتي أول لاعب يُسجل هدفين في دوري أبطال أوروبا قبل أن يبلغ الـ18. فاتي سجل ضد إنتر وبطل المجر وهو بعمر 17 عاما و355 يوما.

*سجل فاتي وبيدري هدفين ليكون برشلونة هو أول فريق يُسجل له لاعَبين دون 17 عاما في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا.

*بمباراة فيرينكافروس أصبح رونالد كومان خامس مدرب يتولى تدريب 6 فرق في دوري أبطال أوروبا بعد جوزيه مورينيو ورافائيل بينيتيث وكلاوديو رانييري وكارلو أنشيلوتي الذي درب 8 فرق.

*عزز ليونيل ميسي من أهدافه في دور المجموعات ووصل لرقم 69 بعدما افتتح أهداف المباراة. كريستيانو رونالدو هو الأقرب له برصيد 63 هدفا.

*بهدفه في فيرينكافروس، سجل ميسي في 36 فريقا مختلفا في دوري أبطال أوروبا.

*هدف ميسي جعله يُسجل في 16 موسما متتالييا في دوري أبطال أوروبا ليُعادل رقم رايان جيجز نجم مانشستر يونايتد السابق.

*بطرد جيرار بيكيه أصبح المدافع الإسباني أول لاعب لبرشلونة يُطرد في مباراتين لدوري أبطال أوروبا، بعدما طُرد ضد أولمبياكوس في موسم 2018-2017.

برشلونة ليلة الأبطال
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