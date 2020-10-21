كومان: اعتدنا بالفعل على طرد لاعبينا بطريقة صارمة.. وقدمنا ​​مباراة جيدة جدا في الشوط الثاني

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 00:42

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

أبدى رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة رضاه عن فوز الفريق الكبير على فيرينفاروتشي المجري بنتيجة 5-1 في دوري أبطال أوروبا.

كومان قال عقب المباراة: "اعتقد أننا قدمنا ​​مباراة جيدة جدا في الشوط الثاني. ومع ذلك، فإن أقل ما يعجبني، وعلينا تحسينه وتجنبه، هو حالات الانفصال التي تحدث في بعض الأحيان أثناء المباراة".

وأضاف "إذا كنا قادرين على لعب المباراة بأكملها بنفس القوة، وقبل كل شيء، بالضغط العالي فنحن فريق جيد للغاية".

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وعن طرد بيكيه والذي سيغيب بسببه عن لقاء يوفنتوس المقبل: "لقد كانت عقوبة قاسية للغاية، لكن ليس لدينا خيار سوى قبولها والتعامل معها".

وأردف "لدي ثقة كاملة في رونالد أراوخو لأنه يقدم أداءً جيدا للغاية وأنا أعلم أنه يستطيع اللعب بدلا من لينجليه وبيكيه بهدوء".

وواصل ساخرا : "لقد اعتدنا بالفعل على طرد لاعب بطريقة صارمة للغاية، ولكن بدلا من إيذاء أنفسنا، فنحن قادرون على الفوز وتسجيل الأهداف".

وأتم عن لقاء الكلاسيكو المقبل: "عندما تصل للمباراة بعد الفوز 5-1 بعشر لاعبين، علينا مواجهتهم بثقة كبيرة. أما بالنسبة لأداء الفريق، فلا يمكنني أن أكون إلا أكثر سعادة".

تساوى برشلونة ويوفنتوس في النقاط لكل منهما 3 نقاط لكن الأفضلية للفريق الكتالوني بفارق الأهداف.

ويحل برشلونة ضيفا على يوفنتوس يوم الاربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة.

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