بيرلو: قدمنا أداءً صلبا بعد مباراة كروتوني.. وكييزا مناسب لما أردنا القيام به

أشاد أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس بأداء الفريق في الفوز على دينامو كييف الأوكراني في أول مباراة له بدوري أبطال أوروبا.

وقال بيرلو لشبكة "سكاي سبورتس" عقب نهاية اللقاء: "من المهم أن قدمنا أداءً صلبا بعد مباراة كروتوني، كنا أكثر تنظيما أمام دينامو كييف، وصنعنا فرص أكثر في الشوط الأول وتحكمنا في المباراة طيلة دقائقها".

وعن خروج جورجيو كيلليني بعد 18 دقيقة: "شعر بألم في العضلات وهو ما حدث من قبل في التوقف الدولي، ولذلك تمت إراحته أمام كروتوني، وسنقيم حالته الآن".

وتطرق للحديث عن أداء الفريق الهجومي "ما كنت أريده هو أن يدخل العديد من اللاعبين في الهجوم. يمكن أن يلعب كييزا على الجناحين، ويمكن أن يلعب كولوسيفسكي أو آرون رامسي كلاعب خلف المهاجمين".

وواصل "دعونا لا ننسى أن لدينا كريستيانو رونالدو غائب وباولو ديبالا ليس في حالة جيدة، لذلك يمكن تغيير الهيكل الهجومي، لكن اللاعبين في المراكز الصحيحة".

وأكمل عن كييزا "هو مناسب لما أردنا القيام به. ليس من المفترض أن يكون لاعب خط وسط خامس، بل جناح، بينما عندما يدافع يصبح لاعب خط وسط رابع. يمكنه اللعب في أي من الجانبين ويفعل ذلك بشكل جيد للغاية".

وأتم "يمكنك أن تقول إنه لم يكن 100% الليلة، هو بحاجة إلى اللعب من أجل العودة ببطء إلى مستواه".

























لوتشيسكو مدرب دينامو كييف أعطى الفرصة لبيرلو مرتين، الأول كلاعب ليصبح من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، واليوم انتصار بيرلو على مُعلمه منحه الخطوة الأولى في وضع قدميه ضمن أبرز الوجوه الصاعدة تدريبيا في كرة القدم العالمية.

يوفنتوس انتصر بهدفين دون مقابل على دينامو كييف في مستهل مشوار بيرلو التدريبي، بفضل صفقته الجديد وزميله السابق ألفارو موراتا.

المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في كييف، موراتا سجل لأول مرة ثنائية في دوري أبطال أوروبا بعد 53 مباراة.

فوز وضع يوفنتوس في الصدارة إلى جوار برشلونة قبل مواجهة الأربعاء المقبل بينهما.