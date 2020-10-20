أسامة فينلادن ينضم لناد درجة ثانية في بيرو.. وشقيقه يُدعي "صدام حسين"

"أسامة فينلادن لوبيز" لاعب بيروفي يلعب في الدوري درجة الثانية البيروفية، لكن اسمه يتشابه كثير مع "أسامة بن لادن" قائد تنظيم القاعدة.

الأكثر إثارة أن شقيقه يُدعى "صدام حسين" الرئيس العراقي السابق الذي أُعدم عام 2006.

وما يزيد الأمر غرابة هو أن والده أراد تسمية الطفل الثالث "جورج بوش" الرئيس الأمريكي السابق، لكن لحسن الحظ كانت فتاة.

فينلادن البالغ 18 عاما لاعب فريق يونيون كومسيرو الجديد قال في أحد البرامج التلفزيونية: "أصدقاءي كانوا يسخرون مني لكنني كنت أتعامل مع الأمر بهدوء وتعلمت كيفية التعايش مع الأمر، الآن أشعر أنني طبيعي".

وتابع "فكرت في تغيير اسمي ولكني الآن أحب ذلك، فقد كان رائجا في أيامه".

فينلادن وُلد في السابع من أكتوبر 2002 بعد 13 شهرا من أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

وأضاف "اسم أخي صدام حسين وأراد والدي أن يسمي الطفل الثالث جورج بوش، لكنها كانت فتاة".

وأردف "اعتقد أن هناك هتلر أيضا في بيرو، هناك من يسمى جيسوس (يسوع) وأنقذ العالم وهناك جيسوس من يؤذي الناس".

ولدى فينلادن طفل أسماه "سانتياجو" فأتم "والدي أراد أن أسميه جورج بوش، لكنني أسميته على اسم جدي".

وسبق أن تواجد فينلادن في قائمة منتخب بيرو تحت 15 عاما منذ 3 سنوات.