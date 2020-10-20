أسامة فينلادن ينضم لناد درجة ثانية في بيرو.. وشقيقه يُدعي "صدام حسين"

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 23:51

كتب : FilGoal

أسامة فينلادن - بيرو

"أسامة فينلادن لوبيز" لاعب بيروفي يلعب في الدوري درجة الثانية البيروفية، لكن اسمه يتشابه كثير مع "أسامة بن لادن" قائد تنظيم القاعدة.

الأكثر إثارة أن شقيقه يُدعى "صدام حسين" الرئيس العراقي السابق الذي أُعدم عام 2006.

وما يزيد الأمر غرابة هو أن والده أراد تسمية الطفل الثالث "جورج بوش" الرئيس الأمريكي السابق، لكن لحسن الحظ كانت فتاة.

أخبار متعلقة
ليدز يونايتد يزيل صورة أسامة بن لادن من المدرجات بن لادن والكرة أسامة بن لادن "يعود للحياة" - عانى بسبب والده وسيُغير اسمه.. ويصبح ميسي بكر بن لادن يعرض شراء نيوكاسل .. والنادي يرفض

Osama Vinladen, Union Comercio player.

فينلادن البالغ 18 عاما لاعب فريق يونيون كومسيرو الجديد قال في أحد البرامج التلفزيونية: "أصدقاءي كانوا يسخرون مني لكنني كنت أتعامل مع الأمر بهدوء وتعلمت كيفية التعايش مع الأمر، الآن أشعر أنني طبيعي".

وتابع "فكرت في تغيير اسمي ولكني الآن أحب ذلك، فقد كان رائجا في أيامه".

فينلادن وُلد في السابع من أكتوبر 2002 بعد 13 شهرا من أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

وأضاف "اسم أخي صدام حسين وأراد والدي أن يسمي الطفل الثالث جورج بوش، لكنها كانت فتاة".

Osama Vinladen is in Peru, but he is 18 years old and plays in the Segunda Division

وأردف "اعتقد أن هناك هتلر أيضا في بيرو، هناك من يسمى جيسوس (يسوع) وأنقذ العالم وهناك جيسوس من يؤذي الناس".

ولدى فينلادن طفل أسماه "سانتياجو" فأتم "والدي أراد أن أسميه جورج بوش، لكنني أسميته على اسم جدي".

وسبق أن تواجد فينلادن في قائمة منتخب بيرو تحت 15 عاما منذ 3 سنوات.

أسامة بن لادن أسامة فينلادن بيرو
نرشح لكم
أخر الأخبار
كومان: اعتدنا بالفعل على طرد لاعبينا بطريقة صارمة.. وقدمنا ​​مباراة جيدة جدا في الشوط الثاني 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ملامح من تعادل تشيلسي وإشبيلية.. لامبارد لم يتخلص من الحيرة بعد 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بيرلو: قدمنا أداءً صلبا بعد مباراة كروتوني.. وكييزا مناسب لما أردنا القيام به 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك يدخل معسكرا مغلقًا الخميس المقبل استعدادا للرجاء 40 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ممدوح عيد: الفوز بلقب الكونفدرالية سيجعل الجميع يتحدث عن بيراميدز 57 دقيقة | الكونفدرالية
أسامة فينلادن ينضم لناد درجة ثانية في بيرو.. وشقيقه يُدعي "صدام حسين" 57 دقيقة | أمريكا
المنتخب المغربية: كاف وافق على تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء ساعة | إفريقيا
رسميا – برشلونة يعلن تجديد تعاقد 4 من لاعبيه ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق 2 رسميا – مصر تستضيف نهائي الأبطال إذا تأهل الأهلي أو الزمالك أو كلاهما 3 انتهت في إفريقيا - الوداد (0)-(2) الأهلي.. الأحمر ينتصر بثنائية 4 رسالة من محمود الخطيب للاعبي الأهلي والجهاز الفني بعد الفوز على الوداد
قد ينال إعجابك