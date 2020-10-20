رسميا – برشلونة يعلن تجديد تعاقد 4 من لاعبيه

أعلن برشلونة تجديد تعاقد أربعة من لاعبيه دفعة واحدة اليوم الثلاثاء عقب الفوز على فرينكفاروزي المجري بخمسة أهداف لهدف في أولى جولات دوري أبطال أوروبا في ملعب كامب نو.

وجاءت تفاصيل التجديد للرباعي وفقا لموقع برشلونة الرسمي كالتالي:

مارك أندريه تير شتيجن

وافق تير شتيجن على تجديد تعاقده مع برشلونة حتى صيف عام 2025.

الشرط الجزائي في تعاقد الحارس الألماني يبلغ 500 مليون يورو.

جيرارد بيكيه

المدافع الإسباني تم تجديد تعاقده حتى صيف عام 2024 و500 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.

ويظل التجديد قائما حال مشاركة بيكيه في عدد مباريات معين في موسم 2021-2022.

كليمنت لينجليه

المدافع الفرنسي جدد تعاقده لعام 2026 وقيمة الشرط الجزائي هي 300 مليون يورو

فرينكي دي يونج

لاعب خط الوسط الهولندي جدد تعاقده لعام 2026 وقيمة الشرط الجزائي هي 400 مليون يورو.