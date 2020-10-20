رسميا – برشلونة يعلن تجديد تعاقد 4 من لاعبيه

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 23:39

كتب : FilGoal

مارك أندري تير شتيجن - برشلونة

أعلن برشلونة تجديد تعاقد أربعة من لاعبيه دفعة واحدة اليوم الثلاثاء عقب الفوز على فرينكفاروزي المجري بخمسة أهداف لهدف في أولى جولات دوري أبطال أوروبا في ملعب كامب نو.

وجاءت تفاصيل التجديد للرباعي وفقا لموقع برشلونة الرسمي كالتالي:

مارك أندريه تير شتيجن

أخبار متعلقة
حديقة راشفورد.. شيطان مانشستر يقتل سان جيرمان برشلونة يقسو على فيرينكافروس بخماسية.. وبيكيه يغيب عن مواجهة يوفنتوس إيموبيلي يقود لاتسيو للفوز على دورتموند.. والتعادل السلبي يحكم لقاء تشيلسي وإشبيلية

وافق تير شتيجن على تجديد تعاقده مع برشلونة حتى صيف عام 2025.

الشرط الجزائي في تعاقد الحارس الألماني يبلغ 500 مليون يورو.

جيرارد بيكيه

المدافع الإسباني تم تجديد تعاقده حتى صيف عام 2024 و500 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.

ويظل التجديد قائما حال مشاركة بيكيه في عدد مباريات معين في موسم 2021-2022.

كليمنت لينجليه

المدافع الفرنسي جدد تعاقده لعام 2026 وقيمة الشرط الجزائي هي 300 مليون يورو

فرينكي دي يونج

لاعب خط الوسط الهولندي جدد تعاقده لعام 2026 وقيمة الشرط الجزائي هي 400 مليون يورو.

برشلونة بيكيه تير شتيجن
نرشح لكم
أخر الأخبار
مندوبة وزارة الصحة المغربية توضح لـ في الجول سبب صدور خطاب منع الرجاء من السفر لمصر 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
لامبارد: أريد أن يشارك تياجو سيلفا في كل المباريات الممكنة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
معجزة فاتي وفرق كومان وتفوق ميسي.. تعرف على أبرز أرقام مواجهة برشلونة وفيرينكافروس 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كومان: اعتدنا بالفعل على طرد لاعبينا بطريقة صارمة.. وقدمنا ​​مباراة جيدة جدا في الشوط الثاني 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ملامح من تعادل تشيلسي وإشبيلية.. لامبارد لم يتخلص من الحيرة بعد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بيرلو: قدمنا أداءً صلبا بعد مباراة كروتوني.. وكييزا مناسب لما أردنا القيام به 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك يدخل معسكرا مغلقًا الخميس المقبل استعدادا للرجاء 3 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق 2 رسميا – مصر تستضيف نهائي الأبطال إذا تأهل الأهلي أو الزمالك أو كلاهما 3 انتهت في إفريقيا - الوداد (0)-(2) الأهلي.. الأحمر ينتصر بثنائية 4 رسالة من محمود الخطيب للاعبي الأهلي والجهاز الفني بعد الفوز على الوداد
قد ينال إعجابك