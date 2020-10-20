رسميا – برشلونة يعلن تجديد تعاقد 4 من لاعبيه
الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 23:39
كتب : FilGoal
أعلن برشلونة تجديد تعاقد أربعة من لاعبيه دفعة واحدة اليوم الثلاثاء عقب الفوز على فرينكفاروزي المجري بخمسة أهداف لهدف في أولى جولات دوري أبطال أوروبا في ملعب كامب نو.
وجاءت تفاصيل التجديد للرباعي وفقا لموقع برشلونة الرسمي كالتالي:
مارك أندريه تير شتيجن
وافق تير شتيجن على تجديد تعاقده مع برشلونة حتى صيف عام 2025.
الشرط الجزائي في تعاقد الحارس الألماني يبلغ 500 مليون يورو.
جيرارد بيكيه
المدافع الإسباني تم تجديد تعاقده حتى صيف عام 2024 و500 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.
ويظل التجديد قائما حال مشاركة بيكيه في عدد مباريات معين في موسم 2021-2022.
🚨 LATEST NEWS!
4⃣ Renewals! ✍
ℹ All the details! ▶️ https://t.co/4h8bwbhscO pic.twitter.com/94upzGMhTQ— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2020
كليمنت لينجليه
المدافع الفرنسي جدد تعاقده لعام 2026 وقيمة الشرط الجزائي هي 300 مليون يورو
فرينكي دي يونج
لاعب خط الوسط الهولندي جدد تعاقده لعام 2026 وقيمة الشرط الجزائي هي 400 مليون يورو.