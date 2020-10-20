إيموبيلي يقود لاتسيو للفوز على دورتموند.. والتعادل السلبي يحكم لقاء تشيلسي وإشبيلية

تفوق لاتسيو على بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السابعة.

بينما فرض التعادل السلبي نفسه بين تشيلسي وإشبيلية لحساب المجموعة السادسة.

لاتسيو تقدم أولا بشكل سريع، القائد تشيرو إيموبيلي تقدم في الدقيقة السادسة بعد عرضية من خواكين كوريا.

الدقيقة 23 شهدت الهدف الثاني لنسور العاصمة الإيطالية، ركنية قابلها لويس فيليبي برأسية سكنت الشباك مباشرة بعدما اصطدمت بأحد لاعبي الضيوف.

محاولات دورتموند كانت عن طريق الهداف إيرلنج هالاند الذي سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 71 بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية جيوفاني رينا.

رد النسور جاء سريعا بهجمة مرتدة قادها إيموبيلي الذي مرر عرضية أسكنها أكبا أكبرو في الشباك في الدقيقة 76.

فوز قاد لاتسيو لتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن كلوب بروج البلجيكي الذي فاز على زينيت سان بطرسبرج الروسي بنتيجة 2-1.

تشيلسي × إشبيلية

وفي المجموعة السادسة وعلى ملعب ستامفورد بريدج، عاد إشبيلية بنقطة وحيدة بعد التعادل السلبي الأول في دور المجموعات للموسم الحالي.

الدقيقة 19 شهدت تألق إدوارد ميندي حارس البلوز بالتصدي لرأسية نيمانيا جوديلي.

رد فعل ممتاز من إدوارد ميندي 🧤 pic.twitter.com/YQk9ZhTOGw — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) October 20, 2020

ومع مرور نصف ساعة من عمر اللقاء كاد تيمو فيرنر أن يتقدم لأصحاب الأرض لكن تسديدته جاءت ضعيفة في يد ياسين بونو حارس المرمى المغربي.

الشوط الثاني لم يشهد أي خطورة من تشيلسي رغم مشاركة حكيم زياش بدلا من ماسون ماونت في الدقيقة 62.

تعادل حل به تشيلسي في المركز الثالث بعدما فرض التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 أيضا بين كراسنودار الروسي وستاد رين الفرنسي.