حديقة راشفورد.. شيطان مانشستر يقتل سان جيرمان

بعد عام ونصف من انتصار مانشستر يونايتد الشهير على باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء في دوري أبطال أوروبا، عاد راشفورد ليقتنص انتصارا جديدا بطريقة مثيرة.

وانتصر يونايتد على مضيفه سان جيرمان بهدفين لهدف اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

افتتح قائد يونايتد برونو فيرنانديز أهداف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 22.

وأدرك مارسيال التعادل لسان جيرمان بالخطأ في مرماه برأسية في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 88 خطف راشفورد الفوز بتسديدة زاحفة.

بتلك النتيجة حصل يونايتد على أول ثلاث نقاط له في البطولة ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن لايبزيج الذي انتصر في الوقت ذاته بهدفين دون رد على إسطنبول باشاك شهير.

القائد برونو يجلب التقدم

بدأ اللقاء بشكل هادئ وسط استحواذ مبكر من سان جيرمان وتكتل دفاعي من يونايتد واعتماده على الهجمات المرتدة.

وأطلق آنخيل دي ماريا تسديدة قوية في الدقيقة 12 تصدى لها ديفيد دي خيا.

ومن ركلة ركنية كاد مبابي يسجل هدفا لكن دي خيا تألق وتصدى له كذلك.

وفي الدقيقة 22 حصل يونايتد على ركلة جزاء بعد عرقلة عبدو دياللو لأنتوني مارسيال.

سدد برونو الركلة وتصدى لها كيلور نافاس ولكن حكام الفيديو قرروا إعادتها لتقدم الحارس الكوستاريكي بعيدا عن خط المرمى أثناء تنفيذ الركلة.

وفي الإعادة سجل برونو هدف التقدم ليونايتد في الدقيقة 23.

وأطلق برونو تسديدة قوية مباغتة من على حدود منطقة الجزاء لكن كيلور نافاس تألق وتصدى له.

ولم يستطع سان جيرمان تهديد مرمى يونايتد في الدقائق المتبقية من الشوط الأول.

هدف عكسي

بدأ الشوط الثاني بضغط قوي من سان جيرمان وتألق دي خيا ومنع مبابي من إدراك التعادل بتسديدة قوية.

واصل سان جيرمان ضغطه وأرسل كورزاوا عرضية ارتطمت بالعارضة وشتتها دفاع يونايتد لركلة ركنية.

وأرسل ةنيمار الركلة الركنية حولها مارسيال بالخطأ في مرماه برأسه ليدرك التعادل لسان جيرمان.

وكاد مبابي يهدد يونايتد بتسديدة قوية لكن بيساكا وضع قدمه بطريقة رائعة أمامه.

ورد راشفورد بهجوم مرتد لكن مدافع سان جيرمان منعه من تسديد الكرة.

على الرغم من الاستفاقة المؤقتة لسان جيرمان لكن بدا يونايتد أكثر رغبة في الفوز بعد تلك الدقائق الحرجة.

وسدد راشفورد كرة قوية تصدى لها كيلور نافاس ببراعة.

ورد نيمار عليه بتسديدة قوية تألق دي خيا وتصدى لها.

ومن هجمة مرتدة سريعة وفي الدقيقة 88 أطلق راشفورد تسديدة زاحفة سكنت الشباك لتعلن انتصار يونايتد بهدفين لهدف.

لايبزيج X باشاك شهير

وفي ملعب ريد بول آرينا انتصر لايبزيج الألماني على باشاك شهير التركي بهدفين دون رد.

سجل الهدفين أنخيلينو في الدقائق 16 و20.

يذكر أن لايبزيج كان أحد أطراف نصف نهائي النسخة الماضية من البطولة.