برشلونة يقسو على فيرينكافروس بخماسية.. وبيكيه يغيب عن مواجهة يوفنتوس

نجح برشلونة في افتتاح مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالفوز بخمسة أهداف مقابل هدف واحد على فيرينكافروس المجري.

وهيمن برشلونة على مجريات اللقاء إلا أنه كاد يستقبل الهدف الأول في الدقيقة 11 لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وتقدم ليونيل ميسي لفريق برشلونة في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أنسو فاتي الهدف الثاني في الدقيقة 42.

ومع بداية الشوط الثاني نجح فيليب كوتينيو من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 52.

ونجح فيرينكافروس المجري في تقليص الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 70 تسببت في طرد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة.

وفي أخر 10 دقائق نجح برشلونة في إضافة هدفين في الدقيقتين 82 و89 عن طريق بيدري وعثمان ديمبيلي.

تساوى برشلونة ويوفنتوس في النقاط لكل منهما 3 نقاط لكن الأفضلية للفريق الكتالوني بفارق الأهداف.

ويحل برشلونة ضيفا على يوفنتوس يوم الاربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة.