ليلة الأبطال - مؤتمر كلوب: غياب فان دايك؟ علينا التزام الهدوء وسنرى ما سنجربه لأول مرة

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول عن غياب فيرجيل فان دايك لنهاية الموسم قبل مواجهة أياكس في دوري أبطال أوروبا.

فان دايك أصيب بقطع في الرباط الصليبي بمواجهة الدربي أمام إيفرتون يوم السبت الماضي، وانتهى موسمه مع الريدز.

كلوب قال في المؤتمر الصحفي: "الإصابات تحدث في كرة القدم، خاصة في الالتحامات، كلاهما (بيكفورد وفان دايك) تنافسا على الكرة لكن كان هناك حالتان لذلك كان من الصعب معاقبته".

وأضاف "لم نفعل شيئا خاطئا في المباراة، لكن لاعبو الفريق يعانون وهذا ليس جيدا، وليس من السهل التعامل مع هذا الأمر".

كلوب رد على الصحفيين حول كيفية التعامل مع غياب الهولندي: "علينا الآن إثبات أنكم مخطئين، لكنني لن أفعل ذلك".

وواصل "أعرف كيف يكون العالم، الكثير يتحدثون قبل التفكير، ونحاول في بعض الوقت على الأقل التفكير قبل أن نفعل شيئا".

وأردف "سنواجه أياكس بدون فان دايك وجويل ماتيب، وعلينا أن نجرب الأمر".

وأوضح "دخلنا الموسم ولدينا 3 مدافعين، وفابينيو وبعض اللاعبين الشباب، من الصعب أن تمتلك 3-4 لاعبين من الطراز الرفيع في هذا المركز، إذا قال البعض أننا ارتكبنا خطئا، كاراجر قال ذلك بالفعل، فهناك بعض الأسباب لعدم توليه تلك المهمة".

وأكمل "ماذا نفعل الآن؟ منذ 3 أسابيع قالوا أننا سنتأهل والآن لن ننافس على أي شيء، هذه هي كرة القدم".

وعن البطولة القارية الجديدة قال: "ليس لدي أي وقت على الإطلاق للتفكير في هذا. لست منخرطا. أتعامل مع الأمور اليومية. ليس لدي أي فكرة، أنا هنا للتحضير لمباراة ضد أياكس. آسف".

وأتم "علينا التزام الهدوء، وسنرى ما سنجربه غدا لأول مرة".

الألماني ألمح لإمكانية مشاركة ماتيب أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، بينما لا يعرف مدة غياب تياجو ألكانتارا.