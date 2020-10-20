بايرن يعلن إصابة جنابري بفيروس كورونا

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 20:44

كتب : FilGoal

سيرجي جنابري - بايرن ميونيخ - تشيلسي - دوري أبطال أوروبا

أعلن بايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء إصابة جناحه سيرجي جنابري بفيروس كورونا.

سيرج جنابري

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

ونشر بايرن بيانا مقتضبا على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال خلاله: "عينة جنابري جاءت إيجابية لفيروس كورونا".

وأتم البيان "جنابري في حالة جيدة وحاليا دخل في عزل ذاتي".

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وخاض جنابري صاحب الـ25 عاما ست مباريات سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا.

وبالتالي لن يكون اللاعب الألماني لائقا للمشاركة في لقاء بايرن وأتليتكو مدريد غدا الأربعاء في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.

جنابري بايرن ميونيخ
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