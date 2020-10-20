انتهت #ليلة_الأبطال – تشيلسي (0) - (0) إشبيلية.. برشلونة (5) - (1) فيرينكافروس

يستضيف تشيلسي إشبيلية في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ويقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات يوم الثلاثاء بشكل مجمع، وعلى رأسها استضافة البلوز لبطل الدوري الأوروبي، وكذلك عودة برشلونة الأوروبية بعد أن كان ظهوره الأخير خسارة بثمانية أهداف ضد بايرن ميونيخ.

المجموعة الخامسة

تشيلسي (0) – (0) إشبيلية

نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

رين (1) – (1) كراسنودار

نهاية المباراة

ق59 التعادل سريعا عن طريق راميريز

ق56 رين يسجل الأول من ركلة جزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

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المجموعة السادسة

لاتسيو (3) – (1) بوروسيا دورتموند

نهاية المباراة

ق76 أكبا أكوربو يتقدم للاتسيو بالثالث

ق71 هالاند يقلص الفارق

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق23 لويز فيليبي يضيف الثاني

ق6 إيموبيلي يفتتح التسجيل لصالح لاتسيو

بداية المباراة

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المجموعة السابعة

برشلونة (5) – (1) فيرينكافروس

نهاية المباراة

ق80 ديمبيلي والخامس

ق82 بيدري يسجل الرابع

ق70 هدف تقليص الفارق من ركلة جزاء

ق68 طرد جيرارد بيكيه

ق52 كوتينيو يسجل الثالث لبرشلونة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 أنسو فاتي يضيف الثاني

ق27 ميسي يفتتح التسجيل من ركلة جزاء

بداية المباراة

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المجموعة الثامنة

لايبزج (2) – (0) بلدية إسطنبول

نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق20 أنجيلينو يعود من جديد ويسجل الثاني

ق16 أنجيلينو يسجل هدف الافتتاح

بداية المباراة

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ويقدم FilGoal.com تغطية منفصلة لقمة اليوم، بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.