انتهت – سان جيرمان (1) - (2) مانشستر يونايتد.. انتصار الشياطين الحُمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب حديقة الأمراء في أولى جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

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نهاية المباراة بانتصار يونايتد بهدفين لهدف.

ق90: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق86: جووووول راشفورد يسجل الهدف الثاني ليونايتد بتسديدة زاحفة.

ق55: مارسيال يدرك التعادل لسان جيرمان بهدف بالخطأ في مرماه.

ق54: العارضة تحرم باريس من التعادل بتسديدة من كورزاوا.

ق48: دي خيا يتألق أمام تسديدة قوية من مبابي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدف دون رد.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق40: نافاس يتصدى لتسديدة رائعة من برونو فيرنانديز.

ق23: جووول برونو يسجل الهدف الأول ليونايتد.

ق24: الفيديو يقر إعادة ركلة الجزاء بداعي تقدم نافاس من على خط المرمى.

ق22: كيلور نافاس يتصدى لركلة جزاء من برونو فيرنانديز.

ق20: ركلة جزاء لمانشستر يونايتد عقب إعاقة دياللو لمارسيال.

ق13: دي خيا يتألق ويمنع هدف محقق من تسديدة جميلة من دي ماريا ثم كرة أخرى من مبابي من داخل منطقة الجزاء.

ق7: عبدو دياللو كاد يخطئ أمام راشفورد لكن نافاس أمسك بالكرة.

انطلاق المباراة.