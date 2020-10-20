تشكيل ليلة الأبطال – سولشاير يدفع بصفقته الجديدة.. وسان جيرمان بالقوة الضاربة

أعلن أولي جونار سولشاير وتوماس توخيل مدربا مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان تشكيلتي فريقيهما في المواجهة التي ستجمع بينهما اليوم الثلاثاء.

ويحل يونايتد ضيفا على سان جيرمان لملاقاته في ملعب حديقة الأمراء في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

وستشهد تلك المباراة الظهور الأول لأليكس تيلليس الوافد الجديد على صفوف يونايتد قادما من بورتو في الانتقالات الصيفية المنصرمة.

وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: أليكس تيلليس- لوك شو- أكسيل توانزيبي- فيكتور ليندلوف- آرون وان بيساكا

في الوسط فريد- سكوت مكتوميناي- برونو فيرنانديز

في الهجوم: أنتوني مارسيال- ماركوس راشفورد

فيما جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

في الدفاع: لايفن كورزاوا- برينسيل كيمبيمبي- عبدو دياللو- أليساندرو فلورينزي

في الوسط: دانيلو بيريرا- إدريسا جانا جاي- أندير هيريرا

في الهجوم: نيمار- كيليان مبابي- آنخيل دي ماريا