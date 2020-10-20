تشكيل ليلة الأبطال - بوليسيتش يقود تشيلسي أمام إشبيلية وميندي يحرس المرمى

دفع فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي بالنجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش أساسيا في هجوم فريقه لمواجهة إشبيلية الإسباني في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

واستبعد لامبارد الحارس الإسباني كيبا من تشكيل فريقه الأساسي، ودفع بالسنغالي إدوارد ميندي في حراسة المرمى.

كما عاد النجم البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا لقيادة دفاع تشيلسي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

المرمى: ميندي.

الدفاع: رييس جيمس – كورت زوما – تياجو سيلفا – بين تشيلويل.

الوسط: نجولو كانتي – جورجينيو – مايسون ماونت.

الهجوم: كاي هافرتيز – تيمو فيرنير – كريستيان بوليسيتش.

بينما جاء تشكيل إشبيلية صاحب الأرض كالآتي:

المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: خيسوس نافاس – دييجو كارلوس – سيرجي جوميز – أكونا.

الوسط: إيفان راكيتيتش – جودليج – فيرناندو.

الهجوم: سوسو – أوكامبوس – دي يونج.