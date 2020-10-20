تشكيل ليلة الأبطال – ميسي يقود برشلونة..وجريزمان وبوسكيتس على مقاعد البدلاء

أعلن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه المستدعى للقاء فرينكفاروزي المجري في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة منافسه المجري لحساب المجموعة السابعة.

وجاء تشكيل البلوجرانا كالتالي:

في حراسة المرمى: نيتو

في الدفاع: سيرجيو روبرتو- جيرارد بيكيه- كليمنت لينجليه- سيرجينو ديست

في الوسط: فرانكي دي يونج- ميراليم بيانيتش- فيليبي كوتينيو

في الهجوم: فرانسيسكو ترينكاو- ليونيل ميسي- أنسو فاتي

فيما بقى كل من أنطوان جريزمان وسيرجيو بوسكيتس على مقاعد بدلاء الفريق الكتالوني.