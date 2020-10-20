تشكيل ليلة الأبطال – ميسي يقود برشلونة..وجريزمان وبوسكيتس على مقاعد البدلاء
الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 19:46
كتب : FilGoal
أعلن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه المستدعى للقاء فرينكفاروزي المجري في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف برشلونة منافسه المجري لحساب المجموعة السابعة.
وجاء تشكيل البلوجرانا كالتالي:
في حراسة المرمى: نيتو
في الدفاع: سيرجيو روبرتو- جيرارد بيكيه- كليمنت لينجليه- سيرجينو ديست
في الوسط: فرانكي دي يونج- ميراليم بيانيتش- فيليبي كوتينيو
في الهجوم: فرانسيسكو ترينكاو- ليونيل ميسي- أنسو فاتي
فيما بقى كل من أنطوان جريزمان وسيرجيو بوسكيتس على مقاعد بدلاء الفريق الكتالوني.
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