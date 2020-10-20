ليلة الأبطال - مؤتمر فليك: أتليتكو تطور كثيرا هذا الموسم.. نريد تنفيذ خطتنا أمامهم

أشاد هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ بتطور أتليتكو مدريد هذا الموسم قبل المواجهة المرتقبة بينهم غدا الأربعاء.

ويلعب بايرن ميوينخ أمام أتليتكو مدريد في افتتاح دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: "اللعب ضد أتليتكو في المباراة الأولى هو حدث مهم، نجح دييجو سيميوني في تطوير الفريق".

وتابع "لديهم أحد أفضل الدفاعات في أوروبا وجودة عالية في خط الهجوم، لذلك علينا أن نضعهم تحت الضغط".

وأضاف "قمنا بتحليلهم ونقاط قوتهم، هم يلعبون كرة قدم منضبطة للغاية، ولدينا خطة لعبنا في الاعتبار ونريد تنفيذها غدا".

وشدد فليك "نريد أن نكون ناجحين قدر الإمكان مثل الموسم الماضي، هذا صعب للغاية لوجود كثير من الخصوم الجيدين في المسابقة".

وبالحديث عن موقف جوشوا كيميش أوضح "يعلم الجميع أهمية اللاعب بالنسبة لنا، لكن لا نعلم مدى السرعة التي يمكن أن تسير بها الأمور خاصة مع طفله الثاني، لذلك سننتظر غدا الأربعاء".

وعن لوكاس هيرنانديز قال: "يمكنه اللعب في قلب الدفاع أو الظهير الأيسر، ويؤدي بشكل جيد للغاية في مركز الظهير الأيسر حاليا".

وتابع "كان قد مر بموسم صعب العام الماضي بسبب الإصابات، لكنه أظهر ما هي الصفات التي يمتلكها في المراحل الأخيرة من الموسم الماضي".

وأتم تصريحاته بالحديث عن دوجلاس كوستا قائلا: "أظهر نوع الجودة التي يمتلكها، تمريراته وتسديداته رائعة وهدفنا أن يصل إلى 100% ثم سيساعدنا كثيرا".