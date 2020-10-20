هيثم عرابي يوضح لـ في الجول سبب استثماره في نادي بلقاس وهدفه الأبرز

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 18:53

كتب : أحمد شاكر

هيثم عرابي

أعلن هيثم عرابي مدير التعاقدات الأسبق في الأهلي استحواذه على نادي بلقاس الذي يتواجد في الدرجة الثالثة.

ما هو سبب تلك الخطوة؟ وما معنى كلمة استحواذ؟ وما هو هدفه الأبرز؟ هيثم عرابي يوضح لـFilGoal.com.

وقال عرابي لـFilGoal.com: "أنا لم أقم بشراء النادي كما يعتقد البعض، بل سوف أستثمر فيه رفقة خمسة مستثمرين آخرين سأعلن عنهم في وقت لاحق".

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وتابع "حق الاستثمار في نادي بلقاس سيكون لخمس سنوات ويتم تجديدهم عند التأهل للدوري الممتاز".

وبسؤاله ما هي حقوقه بعد الاستثمار في النادي أوضح "سيكون لي حق إدارة الفريق الأول والإشراف عليه، أما قطاع الناشئين فهو مسؤولية مجلس الإدارة".

وأضاف "قررت الاستثمار في نادي بلقاس لسببين أولهما إننا يجب أن نستثمر في الأندية الشعبية، فكرة القدم دون جمهور ليس لها معنى وصعبة للغاية".

وأردف هيثم عرابي "أما السبب الثاني فهو رد الجميل لبلدي التي نشأت فيها".

وعن طموحه أجاب بحسم "التأهل للدوري الممتاز، نحن الآن نتواجد في الدرجة الثالثة وسنفعل كل ما في وسعنا للتأهل للدوري الممتاز".

وأتم "يجب أن يعلم الجميع أن بلقاس شارك من قبل في الدوري الممتاز وكان ذلك في الثمانينيات من القرن الماضي".

هيثم عرابي بلقاس
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