ليلة الأبطال – مدرب أياكس: نشعر بالراحة لغياب فان دايك؟ ليفربول مبادئه لن تتغير

لا يشعر إيريك تين هاج المدير الفني لأياكس أمستردام بأن ليفربول سيصبح أضعف في مواجهة فريقه بسبب غياب فيرجيل فان دايك عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويحل ليفربول غدا الأربعاء ضيفا على يوهان كرويف آرينا لملاقاة أياكس في أولى جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الرابعة.

وقال تين هاج في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء: "في نهاية المطاف فإن الأمر لا يتعلق بمن يلعب بل السؤال هو هل ليفربول أصبح مختلفا؟ لا".

وأضاف "مبادئ ليفربول لن تتغير، بل يمكنهم التبديل في الطريقة والخطة بسهولة مع جودة لاعبيه، فجودة اللاعب الأول ستنتقل للاعب الثاني، لن يتغير الفريق بأكمله بسبب فان دايك".

وتابع "سنحاول التحلي بالشجاعة أمامهم وأن نقوم بعمل جيدا في المباراة".

وأكمل "في الدوري الهولندي لا يوجد ضغط علينا مثلما يحدث من الفرق الإنجليزية لذا نستطيع خلق الفرص".

وأتم تين هاج حديثه "بالنسبة لليفربول فقد استقبلوا أربعة أهداف من المرتدات، وهذا لا يعني إنهم لا يمكن هزيمتهم رغم ذلك".