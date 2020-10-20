انتهت ليلة الأبطال - دينامو كييف (0) (2) يوفنتوس.. فوز أوروبي أول لـ بيرلو

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 18:25

كتب : FilGoal

خوان كوادرادو - يوفنتوس - دينامو كييف - دوري أبطال أوروبا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة دينامو كييف الأوكراني ويوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

ويبدأ أندريا بيرلو مهمته التدريبية الأولى في أوروبا مع يوفنتوس بمواجهة على الملعب الأولمبي في كييف عاصمة أوكرانيا.

لمطالعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 84: جووول ثاني ليوفنتوس، عرضية من كوادرادو يرسلها موراتا برأسية في الشباك.

ق 46: ألفارو موراتا يسجل الهدف الأول لـ يوفنتوس من متابعة لتسديد كولوسفسكي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: كييزا يمهد كرة عرضية أرضية لرامسي الذي يسدد مباشرة لكن الحارس يتصدى لها بسهولة.

ق 18: تغيير اضطراري لـ يوفنتوس بخروج جورجيو كيلليني بسبب الإصابة ونزول ميرح ديميرال.

ق 12: التهديد الأول من كييزا، تسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس محولا إياها لركنية.

بداية المباراة

يوفنتوس دينامو كييف دوري أبطال أوروبا ليلة الأبطال
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