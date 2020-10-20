ليلة الأبطال – مؤتمر زيدان: نعرف ما نريد من البطولة.. إصابة هازارد طالت أكثر من المتوقع

"نعرف من نحن ونعرف ما نريد من البطولة، هناك الكثير ممن يريدون الظفر بالكأس وهذا ما سنفعله نحن" بتلك الكلمات بدأ زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد حديثه في المؤتمر الصحفي الأول له من أجل دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ريال مدريد منافسه شاختار دونتسيك غدا الأربعاء في ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري الأبطال لحساب المجموعة الثانية.

وتحدث زيدان "نريد بداية البطولة بشكل جيد".

وعن الانتقادات التي طالت فريقه عقب الهزيمة المفاجئة أمام قادش في الدوري الإسباني قال: "بالطبع هذا يحدث بعد الهزيمة لدينا الآن فرصة لتصحيح الأخطاء".

وعن إصابة إدين هازارد "لقد عاد للملعب لكن إصابته طالت أكثر من المتوقع، أتمنى أن نراه قريبا وأن يكون طوال الموسم معنا وأنا أثق في الأشخاص الذين يعملون معه في النادي".

أما عن إصابة سيرجيو راموس قال زيدان: "لم يتدرب معنا ولم أرد المجازفة به بعدما أبدى عدم شعوره بالراحة وسنرى غدا إمكانية مشاركته".

وعن الانتقادات الموجهة لإيسكو ومارسيلو قال: "الكل استحق الانتقاد في المباراة الأخيرة وهذا طبيعي عندما يخسر ريال مدريد، وأنا المسؤول الأول وليس اللاعبين فقط فهم يقاتلون ونريد تغيير الوضع أمام شاختار".

وأتم زيدان "هذا الفريق أظهر سابقا قدرته على الظهور جيدا في اللحظات الصعبة، مقتنع بإننا سنتحسن".