تقرير مغربي: 16 لاعبا في قائمة الرجاء لمواجهة الزمالك.. وشكوك حول مشاركة الثلاثي المصاب

تقلصت قائمة الرجاء المغربي من 24 لاعبا إلى 16 بعد تأكد إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا.

وكشفت صحيفة Le 360 sport المغربية أنه في حال قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة المباراة في وقتها فسيعاني الرجاء من العديد من الغيابات.

وأوضح التقرير المغربي أن قائمة الـ 16 لاعبا تضم ثلاثي مصاب وهم عمر بوطيب وعبد الجليل أجبيرة وسند الورفلي.

وأشار التقرير إلى أن الرجاء ينتظر قرار الاتحاد الإفريقي بشأن إقامة المباراة في موعدها أو تأجيلها بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا.

ونشر التقرير المغربي قائمة الفريق كالآتي:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي - محمد بوعميرة - أمير الحداوي.

خط الدفاع: بدر بانون - سند الورفلي - عبد الإله مدكور - فابريس نجاه - وعبد الجليل أجبيرة - عمر بوطيب.

خط الوسط: زكريا الوردي - محمد المعكازي - فابريس نجوما

خط الهجوم: سفيان رحيمي - محمود بنحليب - زكرياء الهبطي - بن مالانغو