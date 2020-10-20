تشكيل يوفنتوس - موراتا وكولوسفسكي يقودان الهجوم في مباراة بيرلو الأوروبية الأولى

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 18:04

كتب : FilGoal

موراتا يحتفل بهدف يوفنتوس في كروتوني

اختار أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس الإيطالي التشكيل القاري الأول له في مواجهة دينامو كييف بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ويخوض بيرلو الحائز على لقب دوري أبطال أوروبا مرتين كلاعب مع ميلان، مباراته الأولى أوروبيا كمدرب رفقة السيدة العجوز.

الإسباني ألفارو موراتا يقود هجوم البيانكونيري وبجواره السويدي ديان كولوسفسكي، بينما يتواجد باولو ديبالا على مقاعد البدلاء.

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ويتواصل غياب كريستيانو رونالدو بسبب إصابته بـ فيروس كورونا، وكذلك لاعب الوسط الأمريكي ويستون ماكيني، بينما يغيب أليكس ساندرو وماتيس دي ليخت بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: ليوناردو بونوتشي – جورجيو كيلليني – دانييلو

الوسط: خوان كوادرادو – أدريان رابيو – رودريجيو بناتنكور - آرون رامسي – فيدريكو كييزا

الهجوم: ألفارو موراتا – ديان كولوسفسكي

وعلى دكة البدلاء: جانلويجي بوفون - باولو ديبالا – أرتور – فيدريكو بيرنارديسكي – مريح ديميرال – جيانلوكا فرابوتا – مانولو بورتانوفا – كارلو بنسيليو.

ويحل يوفنتوس في المجموعة السابعة والتي تضم أيضا برشلونة الإسباني وفيرنافروتشي المجري.

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