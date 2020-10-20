ختام بطولة البادل الدولية المفتوحة في مصر

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 17:58

كتب : FilGoal

رياضة البادل

اختتمت فعاليات بطولة رياضة البادل FIPSTAR المفتوحة والتي أقيمت بمجمع زد الرياضي في مصر.

وضمت البطولة أفضل اللاعبين المصنفين على مستوى العالم وأقيمت على مدار يومين في مجمع زد في الشيخ زايد.

وتوج اللاعبان خافيير باماهونا وجيسوس مويا بالمركز الأول ليحصلا على جائزة قدرها 1500 يورو.

أخبار متعلقة
تنس طاولة - تتويج رجال الأهلي وسيدات الزمالك بلقب الدوري تنس - فيدرير عن معادلة نادال رقمه: أحسنت يا رافا تستحق ذلك.. دفعنا بعضنا لنصبح أفضل تنس - ملك التراب يعادل فيدرير.. نادال يهزم دجوكوفيتش ويحقق رولان جاروس رقم 13 تنس - دجوكوفيتش يواجه نادال في نهائي بطولة رولان جاروس

بينما حصل اللاعبان خافيير ريدوندو وراؤول وران على المركز الثاني وجائزة قدرها 800 يورو لكل لاعب.

وبلغت قيمة جوائز البطولة التي أقيمت في مصر ما يقرب من 10 آلاف يورو.

كما صرح مسؤول الاتحاد الدولي للبادل قائلا: "تعد تلك البطولة وتنظيمها نموذج مشرف لجميع بطولات البادل التي يجب أن تقام في الفترة القادمة على الصعيد العالمي والمحلي".

وأتم تصريحاته "خاصةً وأنها وضعت مصر على خريطة الرياضة العالمية كوجهة مختصة ومنظمة للبطولات على أفضل المستويات العالمية، لتشجع مثيلاتها من المنظمين على السير على نهجها. "

بادل
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرتضى منصور: أوافق على تأجيل لقاء الزمالك والرجاء دون العودة لقرار الاتحاد الإفريقي 7 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي يدخل معسكرا الأربعاء استعدادا لمواجهة الوداد 53 دقيقة | إفريقيا
مران الزمالك - مشاركة ساسي وشيكابالا وحازم إمام في التدريبات الجماعية ساعة | إفريقيا
بيرلو يتفوق على مُعلمه.. يوفنتوس ينتصر بثنائية موراتا الأولى أوروبيا ساعة | دوري أبطال أوروبا
بايرن يعلن إصابة جنابري بفيروس كورونا ساعة | أوروبا
مباشر #ليلة_الأبطال – تشيلسي (0) - (0) إشبيلية.. برشلونة (3) - (0) فيرينكافروس ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر – سان جيرمان (1) - (1) مانشستر يونايتد.. مارسيال وهدف عكسي ساعة | دوري أبطال أوروبا
رسميا - تشيلسي يُقيد بيتر تشيك في قائمة الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حسام حسن: من الشرف مطالبة جمهور الأهلي بتدريبي للفريق.. ورسالتان لشيكابالا وصالح جمعة 2 رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق 3 رسميا – مصر تستضيف نهائي الأبطال إذا تأهل الأهلي أو الزمالك أو كلاهما 4 انتهت في إفريقيا - الوداد (0)-(2) الأهلي.. الأحمر ينتصر بثنائية
قد ينال إعجابك