ختام بطولة البادل الدولية المفتوحة في مصر

اختتمت فعاليات بطولة رياضة البادل FIPSTAR المفتوحة والتي أقيمت بمجمع زد الرياضي في مصر.

وضمت البطولة أفضل اللاعبين المصنفين على مستوى العالم وأقيمت على مدار يومين في مجمع زد في الشيخ زايد.

وتوج اللاعبان خافيير باماهونا وجيسوس مويا بالمركز الأول ليحصلا على جائزة قدرها 1500 يورو.

بينما حصل اللاعبان خافيير ريدوندو وراؤول وران على المركز الثاني وجائزة قدرها 800 يورو لكل لاعب.

وبلغت قيمة جوائز البطولة التي أقيمت في مصر ما يقرب من 10 آلاف يورو.

كما صرح مسؤول الاتحاد الدولي للبادل قائلا: "تعد تلك البطولة وتنظيمها نموذج مشرف لجميع بطولات البادل التي يجب أن تقام في الفترة القادمة على الصعيد العالمي والمحلي".

وأتم تصريحاته "خاصةً وأنها وضعت مصر على خريطة الرياضة العالمية كوجهة مختصة ومنظمة للبطولات على أفضل المستويات العالمية، لتشجع مثيلاتها من المنظمين على السير على نهجها. "