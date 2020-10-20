تعرف على كل الصاعدين لدوري الدرجة الثانية

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 17:51

كتب : رضا السنباطي

صورة جماعية لفريق أسمنت أسيوط في الدرجة الثالثة

عادت أندية بورتو السويس وكفر الشيخ والجزيرة المطروحي إلى دوري الدرجة الثانية، بعد موسم واحد فقط في الدرجة الثالثة.

وصعدت أوائل مجموعات الدرجة الثالثة مباشرة، بعد إلغاء دورة الترقي المؤهلة للقسم الثاني، ليصعد 12 فريقا.

من المجموعة الأولى صعد كيما أسوان، ومن الثانية قنا، ومن الثالثة صعد أسمنت أسيوط، ومن المجموعة الرابعة سمسطا.

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ومن المجموعة الخامسة، صعد الشرقية للدخان، والسكة الحديد من المجموعة السادسة، وبورتو السويس من المجموعة السابعة، وكفر الشيخ من المجموعة الثامنة.

ومن المجموعة التاسعة صعد بني عبيد، وسرس الليان من المجموعة العاشرة، وسبورتنج من المجموعة الحادية عشر، والجزيرة مطروح من المجموعة 12 التي تضم فرق شمال سيناء ومطروح.

الدرجة الثانية في الدرجة الثانية
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