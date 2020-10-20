إبراهيم حسن: ضم حسام عاشور لـ الاتحاد السكندري وارد جدا

كشف إبراهيم حسن مدير الكرة المعين حديثا في الاتحاد السكندري، عن احتمالية ضم الفريق لقائد الأهلي السابق حسام عاشور.

وقال إبراهيم حسن في المؤتمر الصحفي لتقديمه، وتوأمه حسام، كمدير كرة ومدرب للفريق: "حسام عاشور في الصورة، لم نتخذ القرار النهائي بعد".

وشدد "لكن ضم عاشور للاتحاد أمر وارد جدا".

وقرر الأهلي في وقت سابق إلغاء جميع الاستثناءات التي عرضها على حسام عاشور بتنظيم مباراة اعتزال له وتوفير فرصة عمل في قناة النادي وإرساله للحصول على دورات تدريبية في الخارج.

بينما قرر حسام عاشور عدم الاعتزال وأكد أنه سيكمل مشواره مع كرة القدم في ظل وصول عروض احترافية له من السعودية والبرتغال حسب تصريحاته في الشهور الماضية.

وكذلك، أكد إبراهيم حسن تواصله وتوأمه بنور السيد قائد الفريق، إلا أنه لم يرد على اتصالاتهما.

وقال إبراهيم: "لم يحضر للتدريبات، إذا أراد الرحيل فإنه لن يرحل بشكل مجاني".

الاتحاد السكندري أعلن خلال شهر سبتمبر الماضي إيقاف نور السيد لاعب الفريق لنهاية الموسم وخصم 5% من قيمة عقده.

وكان طلعت يوسف مدرب الفريق السابق قد قرر استبعاد نور السيد لاعب وسط الفريق من قائمته لمواجهة الأهلي في نفس يوم المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وكشف مصدر من داخل الجهاز الفني للاتحاد لـFilGoal.com عن قرار طلعت يوسف باستبعاد نور السيد من المباراة، بعدما تحدث قائد الفريق مع زملائه عن المدرب بشكل سيء.

وأوضح "طلعت يوسف علم أن نور السيد قال لزملائه إن إدارة النادي تنوي إقالة المدرب، وهذه ليست المرة الأولى".

وأشار "اللاعب فعل نفس الشيء من قبل ولكنه اعتذر لطلعت يوسف، ثم كررها قبل مواجهة الأهلي".

يذكر أن نور السيد شارك في 22 مباراة مع الاتحاد في الدوري هذا الموسم.