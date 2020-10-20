مؤتمر تقديم العميد - مصيلحي: وفرنا أشياء كثيرة للجهاز السابق.. وحسام حسن: الاتحاد بحاجة لصفقات

وجه محمد مصيلحي رئيس الاتحاد شكره إلى طلعت يوسف المدرب السابق للفريق مشيرا إلى أنه وفر إمكانات كان من المفترض أن تجعل النادي في مكانة أفضل.

وقدم مصيلحي، حسام حسن المدير الفني الجديد لزعيم الثغر الذي أعرب عن سعادته بالعودة إلى الفريق.

وقال مصيلحي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء:"أشكر طلعت يوسف، فهو ابن من أبناء النادي. الإمكانات التي وفرناها كان مفترضا أن تضعنا في مكانة مختلفة. الآن نبدأ عهدا جديدا مع التوأم".

وأكد "اجتمعنا لـ 3 ساعات قبل المؤتمر، وقيمنا اللاعبين الموجودين ومن سيتم استبعادهم ومن نريد ضمهم، هذا الملف سيكون في قيادة إبراهيم حسن، وهو رفض التدخل في الأمور المالية".

ثم بدأ حسام حسن، نجم مصر السابق والذي قاد الاتحاد كمدرب في موسم 2014-2015، حديثه قائلا:"الإمكانات الموجودة في الاتحاد هائلة، لذلك تمنيت العمل مع المجلس الحالي. لابد أن يكون طموح الإدارة واللاعبين والجهاز الفني متساويا".

وأضاف مهاجم الأهلي والزمالك السابق "أشكر الجهاز الفني السابق بقيادة طلعت يوسف، وجود إمام محمدين بخبراته الكبيرة في قطاع الناشئين سيفيدنا، تعاملنا معه حينما كان في إنبي وتعاقدنا مع عبد الله جمعة ومحمد الشامي. أود منح فرصة للناشئين".

واستمر حسام (54 عاما) "نركز على مواجهة المقاولون العرب في كأس مصر يوم الخميس، أثق في اللاعبين الموجودين ونحن بحاجة لتدعيم الفريق في المرحلة المقبلة. تجربتنا في المصري نجحت وقدمنا لاعبين رائعين، الآن طموحنا هو المربع الذهبي مع الاتحاد".

وأكمل"هناك روح جديدة لمستها في اللاعبين، استيعابهم ممتاز. رغم تغيير طريقة اللعب والمراكز".

وشدد "في فترة ولايتنا الأولى واجهتنا صعوبات، لكن الآن الوضع اختلف لأن هناك منظومة تساعد على النجاح".

وأكمل "بالنسبة للأجانب، لا أريد اتخاذ قرارات مسبقة. أريد لاعبين يفيدون طريقتي، أتمنى استمرار رزاق سيسيه بكل تأكيد، وهناك مراكز تحتاج للدعم لا أريد تحديدها قبل مبارياتنا الهامة في كأس مصر".

وشدد "أحب العمل تحت ضغط، في المصري وصلنا لأدوار متقدمة في الكونفدرالية في ظل إمكانيات بشرية ومالية ضعيفة".

وقال إبراهيم حسن، شقيق حسام ونجم منتخب مصر السابق، مدير الكرة في الاتحاد:"وجودنا في هذا النادي يشرفنا، نتعهد أن يسود الاحترام والالتزام. لن يبقى في الفريق سوى اللاعب الملتزم الطموح".

ويبدأ العميد مشواره مع الاتحاد بمواجهة المقاولون، وإذا عبر للدور نصف النهائي في كأس مصر سيواجه الأهلي أو أبو قير للأسمدة.

ويحل الاتحاد بعد ذلك ضيفا على أسوان في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الاتحاد المركز 12 في ترتيب الدوري.