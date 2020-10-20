قائد ليفربول: نثق في قدرتنا على إسقاط أياكس بملعبه الصعب

يثق جوردن هندرسون قائد ليفربول في قدرة فريقه على إسقاط أياكس في هولندا ضمن منافسات مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه "ستكون مباراة صعبة بدون شك، مثلما هي عادة المنافسات في دوري الأبطال، أياكس فريق جيد".

وأضاف "الذهاب إلى ملعب أياكس دائما ما يكون صعبا، في كرة القدم يتعلق الأمر فقط بتقديم كل شيء وبذل ما في وسعك والتركيز على ما هو مهم بالنسبة لك، والذي يتمثل في العودة بالثلاث نقاط".

وأكمل "لدي ثقة كاملة في أننا قادرين على إسقاط أياكس، إذا قدمنا نفس المستوى الذي قدمناه أمام إيفرتون، وأفضل".

وتعادل ليفربول مع إيفرتون بنتيجة 2-2 في الدوري الإنجليزي يوم السبت في مباراة شهدت إصابة فيرجيل فان دايك مدافع الريدز بقطع في الرباط الصليبي ليغيب عن الملاعب لعدة أشهر.

وأوضح هندرسون "خسارة فيرجيل ضربة كبيرة. تحدثت معه وهي لحظة صعبة على الجميع. يجب أن نكون هنا من أجل بعضنا البعض. سأكون بجانبه قدر المستطاع، وأثق في أن الجميع سيفعلون ذلك".

وتابع "أنا متأكد أنه سيعود أقوى، ويتعين علينا فعل كل ما بوسعنا لمساعدته. يجب أن أيضاً أن نحقق الفوز من أجله. ينبغي علينا التأكيد على أنه حينما يعود، يجدنا نكافح ونقاتل لحصد البطولات".

وأتم "عليك استخدام أوقات مثل هذه لتكون أقوى. نحن بحاجة للتطلع إلى الأمام، والعمل بقوة أكبر خلال الفترة التي سيغيب فيها فيرجيل. هو شخصية قوية للغاية ذهنياً، لذلك أنا متأكد من أنه سيعود أقوى".