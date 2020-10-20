الإسماعيلي لـ في الجول: سندرس الموعد الذي يحدده الرجاء لاحقا ومدى مناسبته لنا

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 14:28

كتب : ياسر الشريف

شعار نادي الإسماعيلي

قال علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي إن فريقه ينتظر تحديد الرجاء لموعد مواجهة الفريقين في البطولة العربية، وبناء عليه سيحدد الدراويش إذا ما كان ذلك الموعد مناسبا أم لا. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح علاء وحيد قائلا: "ننتظر تحديد نادي الرجاء لموعد مباراته ضدنا في البطولة العربية".

وأضاف "الموعد الذي سيحدده الرجاء سيتم دراسته من قبل ريكاردو مدرب الفريق وإدارة النادي".

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وواصل "لو لم يناسبنا الموعد، سيتم اقتراح موعد آخر لدراسته والاتفاق على موعد مناسب مع نادي الرجاء".

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، أن فريق الشباب السعودي سيواجه نظيره اتحاد جدة في مباراة الذهاب في مدينة الرياض يوم 2 من شهر ديسمبر المقبل، على أن يقام لقاء الإياب يوم 4 يناير المقبل على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

كما أشار الاتحاد في بيانه إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد مباراة الإياب بين الرجاء المغربي والإسماعيلي في وقت لاحق بعد اتفاق الناديين على الموعد المناسب لهذه المواجهة التي ستقام في الدار البيضاء.

وكان الإسماعيلي قد فاز ذهابا بنتيجة 1-0 على الرجاء في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية.

الرجاء المغربي ينافس حاليا في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الدور نصف النهائي، وكان قد حصد لقب الدوري المغربي، وخسر الرجاء ذهابا من الزمالك بنتيجة 1-0.

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