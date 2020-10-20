كلوب يوضح موقف المصابين من المشاركة ضد أياكس

أوضح يورجن كلوب المديرالفني لليفربول موقف لاعبيه المصابين من المشاركة في لقاء أياكس بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويحل بطل دوري أبطال أوروبا 2019 ضيفا على أياكس في الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات بالمسابقة.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه: "تياجو ألكانتارا سيخضع لمزيد الفحوصات قبل تحديد مدى جاهزيته للمشاركة ضد أياكس".

وأضاف "تياجو تعرض لكدمة قوية أمام إيفرتون، وسنرى كيف ستسير الأمور، إصابته ليست خطيرة ولكن هل سيكون جاهزًا للعب يوم الأربعاء؟ لا أعلم بعد، سنرى".

أما عن الثلاثي نابي كيتا وأليسون بيكر وأليكس أوكسليد-تشامبرلين، فقال الألماني "جميعهم في حال جيدة. نابي تدرب معنا وهذا شيء إيجابي. تشامبرلين يواصل برنامجه التأهيلي، ويبدو في مزاج جيد، وأليسون يسير بخطى ثابتة نحو العودة. لقد بات بوسعه الإمساك بالكرة وما إلى ذلك، ولكننا لن نتعجل عودته".

وحول شفاء كيتا من فيروس كورونا، أوضح "نحن في طور التعلم فيما يخص شفاء اللاعبين واختفاء أعراض المرض وما إلى ذلك. لقد بدا بصحة جيدة للغاية في التدريب الأخير".

وأردف "في الوقت الحالي، أتوقع أن يكون كيتا جاهزا يوم الأربعاء، ولكني لا أعلم ذلك الآن".

ومن المنتظر أن يتوجه ليفربول إلى العاصمة الهولندية أمستردام لمواجهة أياكس بعد التعادل في مباراة دربي الميرسيسايد ضد إيفرتون 2-2.

وأتم "مباراتنا ضد إيفرتون كانت مثيرة وحماسية للغاية، وها نحن أمام اختبار جديد بعد وقت قصير. أعتقد أن جميع اللاعبين تعرضوا لكدمات، ولكن سنرى. حتى الآن، لم يأت أي لاعب إليّ ليخبرني عن شعوره بألم أو ما إلى ذلك".