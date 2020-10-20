إيقاف لاعب بايرن مباراتين

قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم إيقاف كورنتين توليسو لاعب بايرن ميونيخ مباراتين.

الإيقاف بسبب حصوله على بطاقة حمراء في لقاء فريقه ضد أرمينيا بيليفيلد، حيث صنف بأنه سلوك غير رياضي.

سيفقد بايرن لاعبه الفرنسي في مباراتي إينتراخت فرانكفورت وكولن في الدوري.

بينما يمكنه المشاركة أوروبيا ضد أتليتكو مدريد ولوكوموتيف موسكو في أول جولتين من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

بايرن انتصر على أرمينيا بيليفيلد بنتيجة 4-1 ضمن الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

ويستعد لملاقاة أتليتكو مدريد يوم الأربعاء في ملعب أليانتس أرينا.