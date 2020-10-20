اتحاد الكرة: الموسم الجديد أواخر نوفمبر.. واستكمال الدوري أفاد الأهلي والزمالك في الدار البيضاء

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن الموعد المبدئي لانطلاق بطولة الدوري للموسم الجديد 2020-2021.

وصرح العطار عبر برنامج "ملعب 9090" قائلا: "الموسم الجديد سينطلق في أواخر نوفمبر، الأسبوع الرابع من الشهر".

وأضاف "أعتقد أن الموسم الجديد سيكون تطبيق تقنية حكم الفيديو أفضل، في الأسبوع الأول من نوفمبر، سيخضع مجموعة جديدة من الحكام على دورات في التقنية، لحصولهم على رخصة استخدامها".

وأكد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة "نعم. الاتحاد الأفريقي سيستعين بأجهزة VAR المستخدمة بالدوري المصري في مباراتي الأهلي والزمالك ضد الوداد والرجاء بإياب نصف نهائي دوري الأبطال".

وتابع "فهو مؤشر ثقة، ويؤكد أننا نستعين بأجهزة على أعلى مستوى بل من الأفضل على مستوى العالم".

وأتم وليد العطار تصريحاته "لن أتطرق للأمور الفنية، إلا أنه في آخر مباراتين للأهلي والزمالك في الدار البيضاء، اتضح تفوقهما بسبب اللياقة البدنية، فهو نتاج قرار عودة الدوري حيث خاض كل فريق ١٥ مباراة بخلاف الوديات، وهو ما يصب أيضا في تجهيز اللاعبين لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري".