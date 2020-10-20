البنك الأهلي يفاضل بين 3 ملاعب في القاهرة لاستضافة مبارياته في الدوري

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 10:38

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - المنيا

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات الفريق بعد صعوده للدوري الممتاز.

وصرح نصار عبر إذاعة أون سبورت "نفاضل بين ملاعب بتروسبورت وكلية الشرطة والسكة الحديد".

وأضاف "سيتم حسم الأمر خلال ساعات بعد التشاور مع محمد يوسف المدير الفني للفريق".

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ونفى رئيس نادي البنك الأهلي حصول الفريق على مكافأة مالية من اتحاد الكرة بعد صعوده للدوري الممتاز.

وأتم تصريحاته "لن نكون ضيوف شرف أو نصعد لنبقى، بل نعمل وفقا لأسلوب علمي لتحقيق نتائج تليق باسم هذه المؤسسة العريقة".

وتأهل البنك الأهلي لأول مرة في تاريخه إلى الدوري المصري الممتاز عن مجموعة الصعيد.

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