بسيوني: 5 صفقات جديدة لـ طلائع الجيش.. وسنجدد استعارة عمار حمدي

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 10:33

كتب : FilGoal

عبد الحميد بسيوني

كشف عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش عن خططه في سوق الانتقالات قبل انطلاق الموسم الجديد عبر إذاعة "أون سبورت".

وصرح بسيوني: "تعاقدنا مع حسين السيد وعمرو مرعي وإبراهيم عادل وبصدد ضم 5 لاعبين آخرين".

وأكد المدير الفني للطلائع "الصفقات الجديدة يمكن الاستعانة بها في مباراة الكأس".

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وكان طلائع الجيش قد أقصى بيراميدز من ربع نهائي كأس مصر في وقت سابق بركلات الترجيح.

وأشار بسيوني "في طريقنا لتجديد استعارة عمار حمدي بالاتفاق مع الأهلي، أما عمرو جمال وأحمد علاء إعارتهما ممتدة للموسم المقبل".

وتابع "تسلمت الفريق في ظروف صعبة جدا، كان يحتل المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة من 15 مباراة وسكن مرماه 22 هدفا، وتلقى 7 هزائم".

وأتم عبد الحميد بسيوني "اللاعبون كانوا في حالة نفسية صعبة، إلا أنني نجحت في تجاوز 8 أندية بجدول الترتيب، ولم نخسر في الدور الثاني سوى مرتين فقط أمام الإسماعيلي في الوقت بدل الضائع، والزمالك بعد عرض فني قوي أشاد به الجميع".

سوق الانتقالات في الدوري
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