عمرو جمال يحكي لحظات تلقيه "رصاصة في القلب" أمام الكونغو.. موقف صلاح ورد فعل كوبر

استرجع عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش المعار إليه من الأهلي لحظات تعادل منتخب الكونغو مع مصر قبل تسجيل محمد صلاح هدف الفوز والتأهل لكأس العالم 2018.

وقال عمرو جمال لقناة "أون تايم سبورتس": "عندما سجل منتخب الكونغو هدف التعادل شعرت كأنني تلقيت رصاصة في قلبي".

وواصل "رأيت محمد صلاح يسقط أرضا من الحزن قبل أن يحاول تحفيزنا ونظرت لشاشة الملعب لأرى أن الوقت الأصلي للقاء انتهى، وكنت أنظر لمقاعد البدلاء والحسرة على أوجه الجميع".

وأضاف "كوبر قال لنا عقب المباراة إننا جعلناه يموت وهو على قيد الحياة".

وعن ركلة الجزاء قال ضاحكا: "كلنا تركنا الكرة لصلاح وعدنا للخلف".

وأردف "صلاح سدد الكرة بتلك الطريقة في المران الأخير على عصام الحضري ثلاث مرات وتصدى لهم الحضر جميعا وفي اللقاء جاء الهدف، التوفيق لو معك ستدخل الكرة للشباك، هذه الركلة كانت أصعب من ركلة جزاء مجدي عبد الغني في مونديال 1990 ضد هولندا".

وأتم عمرو جمال "حتى لو جاء التأهل لكأس العالم 2022 بذات الطريقة فالركلة لن تكون بصعوبة تلك التي سددها صلاح ضد الكونغو".