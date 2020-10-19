رسميا - ختام الدوري نهاية أكتوبر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم ختام مسابقة الدوري هذا الموسم بنهاية شهر أكتوبر الجاري.

وتقام الجولة الأخيرة من المسابقة أيام 29 و30 و31 من الشهر الجاري.

وكان طلائع الجيش قد واجه نادي مصر عصر اليوم الإثنين في ختام مباريات الجولة 33 من مسابقة الدوري.

وتأتي مباريات الجولة الأخيرة كالآتي:

بيراميدز × المقاولون العرب

طلائع الجيش × الأهلي

سموحة × نادي مصر

الإنتاج الحربي × مصر للمقاصة

أسوان × الاتحاد

الزمالك × الإسماعيلي

الجونة × حرس الحدود

المصري × وادي دجلة