مسحة لبعثة الزمالك في مطار القاهرة

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 21:52

كتب : إبراهيم رمضان

صورة جماعية لفريق الزمالك قبل لقاء الرجاء

أجرت بعثة الزمالك العائدة من المغرب مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا في مطار القاهرة عقب وصولها اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة المسحة غدا الثلاثاء.

وقرر جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق خوض التدريبات دون راحة غدا استعدادا للقاء الإياب ضد الرجاء.

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وكان الزمالك فاز على الرجاء في ملعب محمد الخامس أمس الأحد بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

الزمالك الرجاء في إفريقيا
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