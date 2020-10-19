احتفالا بـ100 هدف مع ليفربول.. محمد صلاح يرتدي الحذاء الذهبي في دوري الأبطال
الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 21:34
كتب : FilGoal
يحتفل محمد صلاح نجم منتخب مصر بوصوله لـ100 هدف مع ليفربول خلال مباراة أياكس في دوري أبطال أوروبا.
وسجل محمد صلاح هدفه رقم 100 بقميص ليفربول في مختلف البطولات أمام إيفرتون السبت الماضي في الدوري الإنجليزي.
وسوف يرتدي محمد صلاح حذاءً خاصا من اللون الذهبي خلال مواجهة أياكس.
ويلعب ليفربول ضد أياكس في انطلاق دور المجموعات لدوري الأبطال مساء الأربعاء في ملعب يوهان كرويف.
وسجل محمد صلاح مع ليفربول 6 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد لعب 5 مباريات يحتل بهم المركز الثالث في ترتيب الهدافين بعد سون هيونج مين نجم توتنام، ودومينيك كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون.