ليلة الأبطال – برونو عن شخصيته "النارية": أساعد الفريق بطريقتي.. ولم أتوقع قرار سولشاير

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 20:28

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز يحتفل بهدف مانشستر يونايتد في نيوكاسل

يؤمن برونو فيرنانديز أن شخصيته النارية التي تنتقد كثيرا تساعد فريقه مانشستر يونايتد.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وتحدث برونو خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الإثنين قائلا: "لقد نضجت كذلك، هذه هي طريقتي، ربما أحيانا تصبح زائدة عن الحد، لكنني أعتقد إنني أساعد الفريق بالطريقة التي أنا عليها".

وواصل "كل اللاعبين مختلفين والفريق يحتاج لتلك الشخصيات ليكتمل".

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وعن هل دعم يونايتد صفوفه جيدا في الانتقالات الصيفية قال: "عندما تلعب لناد مثل يونايتد فأنت تنظر للألقاب لا أعلم إن كنا سنفوز لكن هذا هام، عقلية يونايتد هي الفوز ثم الفوز سيكون من الجيد أن نحصد الألقاب خلال الموسم الجاري ونحن نريد ذلك".

أما عن مستواه علق "أعتقد أنني ألعب جيدا في الأشهر الأخيرة ويجب أن أواصل التحسن وألعب بشكل أفضل وأعتقد أنني أستطيع ذلك، أرقامي جيدة ولكنني واثق إنني أستطيع تقديم أفضل من ذلك".

وتفاجأ برونو خلال المؤتمر بقرار مدربه أولي جونار سولشاير بمنحه شارة قيادة الفريق ضد باريس سان جيرمان في أولى جولات دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء.

وعلق اللاعب البرتغالي "لم أتوقع ذلك، لقد وجدت الأمر يحدث مثلكم تماما –يقصد الصحفيين- وهذا إنجاز لي".

وأتم برونو حديثه "شارة القيادة للجميع، الكل يريد أن يساعد، الكل هو قائد بطريقته، القيادة مختلفة في كل لاعب، الأمر لا يتعلق بي بل بالفريق".

وستكون هذه أول مرة يرتدي فيها برونو شارة قيادة يونايتد منذ انضمامه للفريق قادما من سبورتنج لشبونة في شهر يناير الماضي.

ويحل يونايتد ضيفا على ملعب حديقة الأمراء لمواجهة سان جيرمان في أولى جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

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